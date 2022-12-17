Врач предупредила об опасности быстрого похудения к Новому году

Популярные диеты обещают быструю потерю веса при минимуме усилий, однако такой эффект не только будет длиться недолго, но и принесет вред вашему здоровью. Об этом "Прайм" рассказала врач-терапевт сети клиник "Атлас" Ольга Александрова, передает Day.Az.

Исключение или значительное ограничение целых групп продуктов, таких как углеводы или жиры, а также ежедневные изнуряющие тренировки не работают в долгосрочной перспективе, уверяет специалист.

Диеты, призывающие сократить углеводы, приводят к недостатку энергии, не дают чувство насыщения и нарушают работу ЖКТ. От этого человек плохо себя чувствует и находится в постоянном стрессе. Более того, велика вероятность, что похудение будет идти не за счет сокращения жира, просто организм выведет лишнюю жидкость", - объяснила Александрова.

Чтобы точно знать, что именно вы теряете (жир, жидкость или мышцы) необходимо сделать биоимпедансометрию и определить изначальные показатели. Через несколько месяцев сделайте процедуру повторно для оценки изменений, посоветовала врач.

Другая ошибка, которая ведет к проблемам с обменом веществ, связана с отказом от жиров. Терапевт напомнила: "Отказ от всех жиров недопустим. Правильные жиры в молоке, масле, авокадо и рыбе имеют большое значение для организма. Самый известный и яркий пример - омега-3. Это ведь тоже жиры".

Также считается, что ежедневные многочасовые тренировки - "разрешение" питаться вредной калорийной пищей, однако потеря веса в первую очередь зависит от питания. Кроме того, тренировки на грани возможностей могут привести к травмам.

Быстрое похудение приводит также к обвисанию кожи и образованию складок. Существуют различные аппаратные методики, например, аппаратный RF-лифтинг, чтобы предупредить нежелательные изменения кожи в результате похудения.

"Эффективное и безопасное снижение веса возможно только через формирование правильных пищевых привычек. Физическая активность важна, но регулярно и в умеренных количествах", - заключила врач.