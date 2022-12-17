Оценена возможность одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Заслуженный врач России Андрей Осипов в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В то же время специалист подчеркнул, что это происходит в очень редких случаях и в его практике подобных эпизодов не было.

"Однако, теоретически, после перенесенного коронавируса иммунитет человека сильно ослабевает <...>. Поэтому такая ситуация возможна", - заявил Осипов.

Он отметил, что одновременное заражение вирусными инфекциями не влияет на тяжесть протекания болезни, особенно в том случае, если пациент ранее прививался.