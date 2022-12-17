Назван защищающий от диабета и рака продукт

Продукт, защищающий от диабета и рака, назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1". По его словам, это омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Есть исследование, которое показывает, что омега-3 действительно помогает предотвратить нечувствительность к инсулину. Я много раз говорил, что это как раз причина диабета, ожирения и даже онкологических заболеваний", - объяснил врач. Кроме того, указанный микроэлемент, содержащийся в рыбе, снижает аппетит и способствует снижению веса.

Повышение инсулина в крови наблюдается при употреблении углеводов. Мясников сравнил инсулин с "ключиком", открывающим путь проникновения сахара в клетки.

"Постоянно повышенный уровень инсулина приводит к тому, что рецепторы "глохнут". Инсулин пытается "открыть" - и не может. И омега-3 как раз помогает преодолевать эту резистентность, почему, собственно, мы говорим, что омега-3 - морская рыба - прямо показана людям с избыточным весом, людям со склонностью к диабету", - рассказал он.