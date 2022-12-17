Названы продукты, защищающие от инфаркта

Употребление определенных продуктов может положительно сказаться на состоянии сосудов, вывести излишки холестерина из организма и предотвратить инфаркт, сообщил "Москве 24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

Чтобы сердце и сосуды оставались здоровыми, необходимо не только отказаться от вредных привычек и уделять должное внимание физическим нагрузкам, не менее важен и ежедневный рацион. Достаточное количество свежих овощей, фруктов и зелени способно снизить нагрузку на сосудистую стенку. Также стоит регулярно есть морскую рыбу, полезные вещества в ее составе обеспечивают защиту сердца.

"Чтобы было меньше сердечных заболеваний и, соответственно, приступов, необходимо есть больше морской рыбы, желательно жирной. Также надо есть больше грубых круп вроде гречки или овсянки, грубого хлеба", - объяснил врач.

Специалист также порекомендовал не забывать о кисломолочных продуктах, для поддержания здоровья сердца стоит пить кефир дважды в день.