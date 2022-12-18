Жирная еда вызывает ожирение печени и кислородное голодание мозга

Ученые из Королевского колледжа Лондона и Лозаннского университета обнаружили связь между неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и дисфункцией головного мозга. Исследование опубиковано в The Journal of Hepatology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые кормили мышей двумя разными диетами. Половина мышей сидела на диете с содержанием жира не более 10% от общей калорийности, а другая - с содержанием жира 55%. Через 16 недель исследователи провели серию когнитивных тестов и оценили функцию печени животных.

Они обнаружили, что у всех мышей, потреблявших более высокие уровни жира, появились признаки ожирения и развились НАЖБП, резистентность к инсулину и дисфункция мозга. Ученые выяснили, что накопление жира в печени вызвало снижение поступления кислорода в мозг и воспаление мозговой ткани. Оба этих фактора ранее были связаны с высоким риском развития заболевания головного мозга.

Мыши с НАЖБП также были более тревожными и демонстрировали признаки депрессии без каких-либо серьезных изменений в их способности учиться и запоминать определенные задачи.

Затем ученые вывели генетически модифицированных мышей с более низким уровнем белка MCT1. Когда этих мышей кормили той же нездоровой пищей, богатой жирами и сахаром, что и в начальном эксперименте, у них не наблюдалось накопление жира в печени и не было признаков дисфункции мозга.

Белок MCT1 может стать мишенью для терапии людей, страдающих НАЖБП. Это исследование впервые четко связало НАЖБП с ухудшением состояния мозга. Тем не менее, результаты пока нельзя применять к людям.