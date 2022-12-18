Грецкий орех уменьшил проявления стресса
Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили, что грецкий орех оказался способен уменьшить проявления стресса. Такой эффект достигается за счет благотворного воздействия на кишечную микробиоту, которая связана с ментальным здоровьем. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ходе исследования были изучены восемьдесят студентов, которых разделили на две группы: та, которая получала орехи, и контрольная, которая соблюдала свой обычный режим питания. Добровольцев из первой группы попросили ежедневно употреблять около половины чашки грецких орехов. Наблюдения за участниками продолжались в течение 16 недель, во время которого проводились три обследования - в начале семестра, в период экзаменов и через две недели после окончания сессии.
Авторы пришли к выводу, что у участников из первой группы улучшились показатели психического здоровья, биомаркеры метаболизма и общее качество сна в долгосрочной перспективе. При этом подопытные из контрольной группы сообщили о повышении уровня стресса и депрессии перед экзаменами, в то время как студенты, добавившие в диету орехи, - нет.
Такие показатели ученые связывают с тем, что грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, мелатонином, полифенолами, фолиевой кислотой и витамином Е, которые способствуют здоровью мозга и кишечника.
В будущем исследователи хотят провести дополнительные эксперименты, увеличив количество мужчин в выборке, чтобы установить зависящие от пола эффекты употребления грецких орехов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре