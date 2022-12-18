Ученые сравнили эффективность вакцинации и естественного иммунитета от COVID

Ученые из Института Регенстрифа выяснили, что вакцинация от COVID защищает лучше, чем естественный иммунитет, приобретенный в результате заражения SARS-CoV-2. Более низкая смертность вакцинированных лиц была особенно заметной для взрослых в возрасте 60 лет и старше. Исследование опубликовано в American Journal of Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для анализа использовались данные более 500 тыс. жителей штата Индиана в возрасте от 12 до 110 лет, вакцинированных мРНК-вакцинами или переболевших коронавирусом. Показатели смертности от всех причин и госпитализации для вакцинированных лиц были на 37% ниже, чем показатели для лиц с естественным иммунитетом.

Частота обращений за неотложной помощью по всем причинам была на 24% ниже для вакцинированных лиц, чем для ранее инфицированных.

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом была выше среди вакцинированных (6,7%), чем среди ранее инфицированных (2,9%), вакцина защищала от тяжелых симптомов и смерти, в то время как естественный иммунитет не давал такой же пользы.

Защитный эффект наблюдался во всех возрастных группах, но был особенно выражен среди людей в возрасте 60 лет и старше.