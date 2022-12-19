Ученые выяснили, какие симптомы указывают на наличие антител к COVID

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что изменения вкусовых и обонятельных ощущений позволяют выявить COVID-19 без анализов. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 306 человек с легким течением новой коронавирусной инфекции. Из них 196, 195 и 177 человек сообщили о субъективных нарушениях обоняния, вкуса или того и другого.

72% не чувствовали запахи, 20% чувствовали запахи сильнее обычного, 2,0% - слабее обычного, а у 5% запахи исказились. IgG-антитела к шиповидному белку коронавируса наблюдались у 66% (176 участников).

Наличие антител чаще подтверждалось у мужчин, но не зависело от других факторов, включая возраст, этническое происхождение, курение или продолжительность COVID-19.

Результаты исследования показали, что субъективная вкусовая или обонятельная дисфункция может точно предсказать наличие антител к SARS-CoV-2. Полученные данные могут быть полезны для консультирования пациентов.