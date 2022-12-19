https://news.day.az/medicine/1520817.html Названы ключевые отличия свиного гриппа от коронавируса
Названы ключевые отличия свиного гриппа от коронавируса
Врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев заявил, что свиной грипп H1N1 отличается от коронавируса более острым началом. Об этом сообщается на сайте "Аргументы и факты", передает Day.Az.
Он отметил, что для H1N1 характерна лихорадка, головные боли, а также дискомфорт в мышцах и суставах.
"Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать", - подчеркнул Яковлев.
Специалист добавил, что грипп переносится тяжелее COVID-19, так как температура может держаться несколько дней.
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