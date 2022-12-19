Названы ключевые отличия свиного гриппа от коронавируса

Врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев заявил, что свиной грипп H1N1 отличается от коронавируса более острым началом. Об этом сообщается на сайте "Аргументы и факты", передает Day.Az.

Он отметил, что для H1N1 характерна лихорадка, головные боли, а также дискомфорт в мышцах и суставах.

"Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать", - подчеркнул Яковлев.

Специалист добавил, что грипп переносится тяжелее COVID-19, так как температура может держаться несколько дней.