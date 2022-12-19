Ученые научились восстанавливать сердечную ткань после рубцевания

Трансформацию зарубцевавшейся сердечной ткани в здоровую смогли осуществить в ходе эксперимента японские ученые, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.

Сообщается, что в Университете Цукубы (Япония) биологи провели исследование с целью изучения влияния препарата тамоксифен на регенерацию сердечной ткани.

Проблема заключается в том, что медики до сих пор не имеют надежного способа восстановления (регенерации) сердечной ткани при различных случаях сердечной недостаточности. В таких случаях на сердце возникают рубцы, которые отрицательно сказываются на его работе, приводят к аритмии и даже к летальному исходу.

Ученые в ходе эксперимента искусственно вызывали у подопытных мышей сердечные приступы. Через месяц животным делали инъекции тамоксифена для активизации процесса преобразования фибробластов ("плохие" клетки, производящие рубцовую ткань) в кардиомиоциты ("хорошие" сердечные клетки).

Исследование показало хорошие результаты. Перевод всего 2% фибробластов в кардиомиоциты существенно улучшил показатели сердечной мышцы подопытных мышей. Кроме того, оказалось, что после введения препарата прекращалось образование новой рубцовой ткани.