Педиатр предупредила о вреде карамели и леденцов для детей

Карамель и леденцы наиболее опасны для здоровья детей в возрасте четырех-пяти лет, хотя вред от них сохраняется и в более старшем возрасте. Об этом 18 декабря "Газете.Ru" рассказала педиатр, гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге Елена Грек, передает Day.Az.

Она отметила, что дети младшего возраста не умеют правильно есть такие конфеты, пытаясь кусать их и грызть.

"Это не просто вредно для зубов, но и может привести к тому, что ребенок подавится целой конфетой или его кусочком", - предупредила врач.

По ее словам, карамель и леденцы остаются вредными, хотя и не такими опасными, в более старшем возрасте. Например, эти продукты чаще всего провоцируют развитие кариеса.

"Кроме того, в состав леденцов часто входит огромное количество вредных пищевых добавок и синтетических красителей, например искусственные красители E129 и E110, которые запрещено использовать в пищевой промышленности в ряде стран. Эти добавки способны вызывать сильную аллергическую реакцию, сыпь, отек слизистых носоглотки, тошноту и боли в животе", - отметила Грек.

Кроме того, красители могут оказывать негативный эффект на центральную нервную систему ребенка, провоцируя синдром дефицита внимания и гиперактивность.