Врач предупредила об угрозе глухоты для миллиардов людей

К 2050 году около 2,5 миллиарда людей частично или полностью потеряют слух из-за прослушивания громкой музыки в наушниках или в закрытом помещении, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Врач рассказала о риске глухоты из-за популярного гаджета в своем Telegram-канале со ссылкой на более ранние исследования, передает Day.Az.

Павлова сообщила, что ученые Всемирной организации здравоохранения установили: среди тех, кто частично лишится слуха, 700 миллионам людей потребуется слуховая реабилитация.

Откуда исходит угроза? Основная проблема - слишком громкая музыка в наушниках или в любом закрытом пространстве. Но, если в ночной клуб молодые люди ходят в среднем раз в неделю (а то и реже), то без наушников не могут прожить и дня. Наушники используют дома, на работе или учебе, в транспорте, на прогулке, сообщила врач.

Для того чтобы не попасть в число тех, кто рискует оглохнуть, нужно придерживаться правила 60/ 60. То есть слушать музыку не более 60 минут в день и на громкости не больше 60 процентов от максимальной. Однако этот подход вызывает вопросы, отметила Павлова, так как на разных устройствах уровень громкости может быть разным. И тем не менее, она советует придерживаться правила.

Потерю слуха могут вызывать и другие факторы: инфекции, наследственная предрасположенность, травмы уха или головы, ототоксичные лекарства, пояснила Павлова. Большинство из этих явлений можно предотвратить вакцинацией, изучением побочных действий лекарств и проведенным в тишине временем.

"Если вы или ваши близкие слишком громко смотрите телевизор, переспрашиваете собеседника, плохо распознаете речь по телефону, стоит обратиться в специализированный медицинский центр и провести диагностику - аудиометрию. Чтобы сразу заняться профессиональным лечением", - подвела итог врач.