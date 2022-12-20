Обнаружена прямая взаимосвязь между болью в пояснице и бессонницей

Китайские ученые из медицинской школы Чжэцзянского университета обнаружили прямую взаимосвязь между болью в пояснице и бессонницей. Выводы работы опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предыдущие исследования выявляли корреляцию между болями в пояснице и различными психологическими и социальными факторами, включая пол, массу тела, курение и проблемы с настроением. Теперь специалисты заметили двунаправленную причинно-следственную связь между нарушением сна и болью в пояснице, причем оказалось, что каждое из этих состояний потенциально может спровоцировать друг друга.

В процессе были проанализированы результаты опросов и генетические данные более 400 тысяч человек. Внимание исследователей было сконцентрировано на различных факторах, связанных с плохим качеством сна, длительной и короткой продолжительностью сна, а также сонливостью днем.

Затем авторы использовали метод менделеевской рандомизации, который заключается в применении генетической информации для оценки или исключения взаимосвязи между факторами риска, приводящих к ухудшению состояния здоровья. Выяснилось, что бессонница может вызывать боли в пояснице и наоборот. Кроме того, боли в пояснице могут привести к сонливости в дневное время, хотя в обратную сторону это не работает.

В будущем полученные результаты могут лечь в основу новых исследований по изучению взаимосвязи между плохим сном и бессонницей, а также в разработку новых терапевтических направлений.