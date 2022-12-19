Неврологи научились блокировать страх с помощью электростимуляции мозга

Неврологи научились предотвращать возвращение реакции страха с помощью электрической стимуляции вентромедиальной области префронтальной коры головного мозга. Работа ученых из Грайфсвальдского университета была опубликована в журнале Translational Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В настоящее время наиболее эффективное лечение тревожных, стрессорных или связанных с травмой психических расстройств включает воздействие на пациентов их индивидуальных сигналов страха, например, собак, если человек их боится. Однако не всегда такая терапия эффективно помогает избавиться от страха", - отметили ученые.

Вентромедиальная область префронтальной коры задействована в обработке стимулов, вызывающих страх. По мнению ученых, если эту область простимулировать, то человек эффективнее избавится от фобии.

В исследовании приняли участие 40 студентов, которых разделили на две группы. Первая получала электростимуляцию, вторая - нет, однако участники не знали об этом.

Исследователи использовали удары током по рукам участников в качестве стимуляции, призванной вызвать реакцию страха, во время показа определенного изображения. После этого ученые провели сеансы, на которых были представлены обе картинки без ударов током. В это же время производилась стимуляция мозга участников. Это было необходимо для того, чтобы участники избавились от страха.

Реакции испуга фиксировались с помощью небольших электродов, регистрирующих активность глазных мышц под левым глазом. Ученые также попросили участников оценить по 11-балльной шкале, насколько те ожидают удара электрическим током в определенные моменты.

Как оказалось, физиологические реакции страха редуцировались в группе, подвергшейся электрической стимуляции мозга. Во второй группе реакции страха сохранились.