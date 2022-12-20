Ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает URA.RU.

По его словам, в случае, если человек здоровый и не сделал прививку от гриппа, но носит маску, то вероятность заражения у него падает приблизительно в 20 раз.

"Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз", - рассказал иммунолог.

По его словам, эпидемия гриппа может остановиться, если люди будут соблюдать правила.