Неврологи раскрыли механизм оттока жидкости из мозга

Неврологи из Университета Раша раскрыли структуру системы организма, которая выводит токсины из человеческого мозга. Исследование опубликовано в журнале Journal of Experimental Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучали лимфатическую систему мозга. При выходе из мозга жидкость с токсинами уносится в арахноидальные грануляции. Это небольшие выпуклые образования паутинной оболочки головного мозга, выпячивающиеся через твердую оболочку и участвующие в циркуляции спинномозговой жидкости. Через грануляции паутинной оболочки спинномозговая жидкость выходит из подпаутинного пространства в синусы твердой мозговой оболочки и смешивается с основным потоком крови.

Команда проанализировала более 400 грануляций в нескольких образцах головного мозга. Исследователи обнаружили, что значительная часть грануляций граничит с костными и лимфатическими каналами, а не с крупными венами мозга, как предполагалось в предыдущих исследованиях.

Ученые также обнаружили, что внутренняя структура грануляций состоит из кусочков коллагена, которые образуют тонкую губчатую сетку, и содержат различные типы иммунных клеток, а внешние капсулы грануляций перфорированы.

Структура грануляций предполагает, что жидкость вместе с токсинами просачивается через губчатые ткани, чтобы попасть в другие мозговые оболочки, где расположены лимфатические сосуды и кости.

"В течение сотен лет они считались пассивными тканями, а мозговые оболочки рассматривались как мембраносвязанные уплотнения. Эта область мозга редко анализируется и не учитывается при вскрытии мозга. Учитывая, что арахноидальные грануляции претерпевают значительные возрастные изменения, это может указывать на их роль в заболеваниях мозга, таких как болезнь Альцгеймера", - заявили ученые.