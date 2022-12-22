Назван вред привычки пить чай сразу после еды

Специалист по питанию Маргарита Львова в беседе с газетой "Известия" заявила, что чай содержит дубильные вещества - танины, которые препятствуют усвоению железа из пищи, передает Day.Az.

"Вопрос в количестве и качестве чая, который употребляют. Лучше не смешивать его с едой и отделять основной прием пищи и чаепитие", - пояснила эксперт.

Она отметила, что безопасная доза чая - 400 мл в сутки и лучше употреблять его в первой половине.

"И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты", - уточнила Львова.

По ее словам, лучше всего приступить к чаепитию через 40 минут после приема пищи.