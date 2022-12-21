Названы продукты, которые убирают запах изо рта

Исследователи из Сычуаньского университета обнаружили, что продукты с пробиотиками помогают бороться с неприятным запахом изо рта. Работа ученых опубликована в журнале BMJ Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Летучие соединения серы являются основной причиной постоянного неприятного запаха изо рта и возникают, когда живущие на поверхности языка бактерии слишком быстро расщепляют белки и создают избыток летучих соединений серы.

Метаанализ семи исследований показал, что пробиотические бактерии в ферментированных продуктах, таких как йогурт, хлеб на закваске, чайный гриб (комбуча) и мисо-суп помогают бороться с запахом изо рта. Среди помогающих бороться с запахом изо рта бактерий были Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria.

"Пробиотики могут ингибировать разложение аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, тем самым сдерживая образование побочных продуктов с неприятным запахом. Пробиотики помогают в краткосрочной перспективе, но не оказывают существенного влияния на причины неприятного запаха изо рта, такие как зубной налет и налет на языке", - отметили исследователи.

По словам ученых, люди должны постоянно употреблять продукты с пробиотиками, чтобы сохранить свежее дыхание. В будущем ученые проведут собственное исследование для проверки полученных результатов.