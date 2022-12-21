Из чего должен состоять идеальный новогодний подарок для ребенка?

При выборе или составлении сладких новогодних подарков для детей лучше отдать предпочтение не шоколаду, а конфетам на основе желе, пастилы или сухофруктов. Об этом сообщила главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Желейные конфеты содержат меньше сахара, к тому же в основе такого лакомства желатин, который не нанесет серьезного вреда здоровью и может улучшить пищеварение.

"В них меньше сахара, чем в других, нет жира, зато есть полезный для пищеварения пектин. Разве что глазури быть не должно - она может оказаться низкопробной. Также выбирайте конфеты с наименьшим количеством красителей - яркие, особенно кислотные, цвета у конфет должны вас крайне насторожить", - отметила врач.

Также в подарок можно положить зефир или пастилу, но необходимо внимательно смотреть на состав. Важно, чтобы сладости были изготовлены из натуральных продуктов и не содержали сахара. Педиатр отметила, что ни один детский подарок не обойдется без шоколада, но достаточно будет положить в него три или четыре конфеты.