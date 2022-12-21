Неврологи выяснили, как лишний вес меняет мозг

Неврологи из Института развития человека общества Макса Планка в Германии выяснили, что люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) имеют повышенную активность в области гипоталамуса по сравнению с людьми с более низкими ИМТ. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, это свидетельствует об изменениях в микроструктуре этой области мозга, отвечающей за баланс между приемом пищи и расходом энергии организмом.

ИМТ - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной или излишней. Люди с ИМТ выше 25 считаются с избыточным весом, а лица с ИМТ более 30 считаются страдающими ожирением.

Ожирение связано с нарушением регуляции энергетического гомеостаза, то есть баланса между потреблением пищи и расходом энергии организмом. Чтобы выяснить, есть ли постоянные изменения в областях мозга, которые регулируют энергетический гомеостаз, авторы исследования провели МРТ мозга и брюшной полости 338 участникам с высоким ИМТ. Полученные данные позже сравнили с МРТ 236 добровольцев с нормальным ИМТ.

"Наши результаты указывают на сохраняющиеся микроструктурные изменения в ключевой области регуляции энергетического гомеостаза, возникающие при избыточном весе. Основные механизмы могут включать воспалительную активность, дегенерацию нейронов или ангиопатию в гипоталамусе из-за переедания", - заключают авторы исследования.