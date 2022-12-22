Офтальмолог перечислила причины плохого зрения

Причины плохого зрения в беседе с "Мослентой" перечислила главный врач офтальмологической клиники СПЕКТР, кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, существуют два вида нарушения зрения: хронические и острые. В первом случае изменения в зрительной системе происходят постепенно, во втором - зрение ухудшается резко.

"Ряд глазных болезней провоцируют не только снижение зрения, но и другие отклонения, которые проявляются в виде точек, мушек/пелены, нечеткой картинки и так далее. Портится зрение может вследствие глаукомы, дистрофии сетчатки, кератита, катаракты, отслойки сетчатки и заболеваний зрительного нерва (нарушение кровообращения, эмболия сосудов)", - сказала она.

Фадейкина добавила, что проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет могут приводить к поражению сетчатки и сосудистой оболочки. Кроме того, эндокринные нарушения могут влиять не только на сам зрительный орган, но и ткани вокруг него: на жировую ткань и глазные мышцы.

"Такие заболевания, как красная волчанка, ревматоидный артрит поражают сетчатку и сосудистую оболочку глаза, а также все структуры глаз в общем. Это может приводить к таким глазным проблемам, как передние и задние увеиты, хориоретиниты, склериты и прочее", - отметила эксперт.

Врач уточнила, что все болезни выявляются в процессе диагностики и на ранней стадии поддаются лечению легче, чем в прогрессирующем или запущенном состоянии.