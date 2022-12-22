Изобретен новый гель для мгновенной остановки кровотечений

Ученые создали кровоостанавливающее средство в виде термочувствительного гидрогеля. Об этом сообщает Институт биомедицинских инноваций Терасаки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На сегодняшний день существует много форм коммерчески доступных кровоостанавливающих средств, в том числе губки, порошки, марлевые тампоны и специальные повязки, вроде распространенные в вооруженных силах США QuikClot Combat Gauze. У всех них есть недостаток - неудобство удаления после остановки кровотечения.

В связи с этим американские медики решили разработать новое, удобное к применению средство. Оно имеет форму геля, в состав которого входит термочувствительный поли(N-изопропилакриламид). Лапонит, коагулирующий агент, был добавлен для придания композитному гидрогелю способности разжижаться под давлением и быстро восстанавливать свойства.

Получившийся в результате материал T-STH становится твердым под действием тепла человеческого тела после введения в зону раны. При этом под воздействием холодного солевого раствора он вновь превращается в жидкость и легко смывается. Гель не токсичен и не оказывает значимого воздействия на организм, за исключением целевого.

Далее изобретение протестировали на лабораторной модели, имитирующей кровоток человека с использованием реально человеческой крови, подогретой до температуры тела. В результате T-STH уменьшить кровопотерю в местах повреждения и сформировать пробку при различных скоростях кровотока, эти же выводы подтвердились при исследовании на мышах.