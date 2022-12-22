Прием кофе людьми с гипертонией увеличил риск смерти вдвое

Исследовательская команда из Университета Осаки обнаружила, что прием кофе людьми, страдающими от тяжелых форм гипертонии, может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний вдвое. Выводы работы описаны в Journal of the American Heart Association (JAHA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предыдущие исследования показали, что употребление одной чашки кофе в день повышает вероятность выжить после сердечного приступа, а также может предотвратить инфаркты или инсульты у здоровых людей. Кроме того, некоторые работы выявили, что если пить регулярно кофе, то шанс появления хронических заболеваний, таких как диабет второго типа и некоторые виды рака, может быть ниже. При этом известно, что слишком большое количество этого напитка повышает кровяное давление и приводит к тревожности, учащенному сердцебиению и нарушениям сна.

Теперь ученые сконцентрировали свое внимание на уровне воздействия кофе и зеленого чая на лиц с разными степенями гипертонии. Они разделили артериальное давление на пять категорий: оптимальное и нормальное (менее 130 / 85 миллиметров ртутного столба), высокое нормальное (130-139 / 85-89 миллиметров ртутного столба), гипертония первой степени (140-159 / 90-99 миллиметров ртутного столба), второй степени (160-179 / 100-109 миллиметров ртутного столба) и третьей степени (выше 180/110 миллиметров ртутного столба). Последние два показателя считались тяжелой гипертонией.

В выборке участвовали более 6570 мужчин и более 12 тысяч женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Учитывались такие данные, как результаты медицинских осмотров и самостоятельно заполненных анкет, оценивающих образ жизни, диету и историю болезни. За 19 лет наблюдения 842 человека умерли от причин, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Анализ показал, что употребление двух или более чашек кофе в день вдвое увеличило риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, чье кровяное давление составляло 160 / 100 миллиметров ртутного столба или выше по сравнению с теми, кто не пил кофе. Вместе с тем прием одной чашки кофе в день не повышал эту вероятность ни для одной категории артериального давления, равно как и включение в рацион зеленого чая.

Авторы отмечают, что их результаты иллюстрируют необходимость контроля потребления кофе для лиц с тяжелой формой гипертонии, поскольку вредные свойства кофеина могут перевесить его защитный эффект. Пользу зеленого чая они объясняют наличием в нем полифенолов, которые являются важным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами.