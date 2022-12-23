Антибиотики не работают против вирусов гриппа

Руководитель сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма" Вита Вебер напомнила, что антибиотики не эффективны против вирусов гриппа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, против вирусов гриппа более эффективными будут противовирусные препараты и препараты для поддержки иммунитета. Также хорошо помогают препараты симптоматической терапии.

"Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп, ОРВИ - это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним", - напомнила эксперт.

Антибиотики используют для лечения бактериальных инфекций, к примеру, осложнений гриппа в виде пневмонии. Но они никак не влияют непосредственно на течение вируса гриппа.

"Врачи могут назначить их вместе с другими методами лечения гриппа, например, если у пациента есть риск развития осложнений, таких как пневмония. Тогда антибиотики могут помочь предотвратить развитие бактериальных инфекций и облегчить течение заболевания", - пояснила Вебер.