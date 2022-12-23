Вирусолог сравнил опасность гриппа и COVID-19

Вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил в беседе с URA.RU, что против гриппа не сформирован популяционный иммунитет, поэтому сейчас он опаснее COVID-19, передает Day.Az.

"В моменте грипп опаснее, и мы об этом говорили еще летом", - сказал Волчков.

По словам специалиста, иммунитет оказался настолько за последнее время низким, что в итоге эпидемия и произошла.

Он отметил, что если популяционный иммунитет сформирован, как минимум за счет вакцинации, то либо эпидемия будет переноситься легче, либо ее вовсе удастся избежать.

20 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос за неделю почти на 16%.