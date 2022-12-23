Вирусолог сравнил опасность гриппа и COVID-19
Вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил в беседе с URA.RU, что против гриппа не сформирован популяционный иммунитет, поэтому сейчас он опаснее COVID-19, передает Day.Az.
"В моменте грипп опаснее, и мы об этом говорили еще летом", - сказал Волчков.
По словам специалиста, иммунитет оказался настолько за последнее время низким, что в итоге эпидемия и произошла.
Он отметил, что если популяционный иммунитет сформирован, как минимум за счет вакцинации, то либо эпидемия будет переноситься легче, либо ее вовсе удастся избежать.
20 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос за неделю почти на 16%.
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