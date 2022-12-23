Коронавирус может привести к проблемам с зубами

Ученые из Университета Плимута выяснили, что структурные белки вируса SARS-CoV-2 могут вызывать хроническое воспаление тканей, окружающих зуб. Исследование опубликовано в каталоге препринтов bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фиброз периодонта - хроническое воспаление окружающих зуб тканей, сопровождающееся заменой функциональной ткани на грубую фиброзную. Часто это состояние протекает бессимптомно. Исследователи изучили воздействие структурных компонентов оболочки вируса SARS-CoV-2 на клетки и ткани периодонта человека.

Ученые обнаружили, что компоненты мембраны и оболочки SARS-CoV-2 изменяют пути деградации жирных кислот в митохондриях, которые необходимы для поддержания энергетического баланса клетки. Это вызывает фиброз, усиление апоптоза (запрограммированной клеточной гибели) и ускоренное старение.

Ранее другие исследования выявили связь между аналогичными процессами в митохондриях и фиброзом в легких и почках. Выводы ученых могут способствовать лучшему пониманию длительного течения COVID и разработке лечения.

Результаты исследования считают предварительными, пока они не будут опубликованы в рецензируемом научном журнале.