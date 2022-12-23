Стоматолог назвал реальные причины для удаления зуба мудрости

Реальные причины для удаления зуба мудрости назвал "Мосленте" основатель центра протезирования зубов "КИСС", главный врач и стоматолог-ортопед Рауль Отхозория, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По его словам, редко существуют ситуации, когда удаления "восьмерки" можно избежать.

"Хирургическое лечение показано, если зубы растут с искажением, кривизной, не в той плоскости или подталкивают седьмые, тем самым видоизменяя прикус. Иногда зубы мудрости не прорезываются, оставаясь в кости, и пациент даже не подозревает об их наличии. Прояснить ситуацию может только панорамный снимок челюсти", - рассказал он.

Удаление зуба проводится и в случае, когда зуб мудрости стоит криво, и между ним и седьмым постоянно застревает пища. Если гигиена последнего усложняется, есть риск впоследствии его потерять, уточнил стоматолог. Он добавил, что удаление рекомендовано и при ортодонтическом лечении на брекет-системах или элайнерах.

"Зубы мудрости можно оставить, когда присутствует весь зубной ряд, восьмые единицы помещаются, стоят ровно и прямо. Но такое случается редко. Чтобы знать, требуется ли вам хирургическое лечение, сходите на прием к стоматологу и сделайте снимок челюсти", - заключил он.