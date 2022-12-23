Названы лекарства, которые могут привести к дефектам зубов у детей

Ученые из Университета Сан-Паулу выяснили, что применение жаропонижающих препаратов у детей может привести к появлению дефектов зубной эмали. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Годы жизни ребенка, когда формируются дефекты зубной эмали, сопровождаются частыми болезнями с высокой температурой. В качестве жаропонижающих при этом часто используют нестероидные противовоспалительные препараты: целекоксиб и индометацин. Они снижают уровни простагландина и циклооксигеназы, что и приводит к избавлению от жара и воспаления. Однако эти вещества также необходимы для формирования здоровой зубной эмали, поэтому ученые задались вопросом, мешают ли жаропонижающие нормальному развитию эмали.

Исследователи использовали в работе крыс, поскольку у этих животных постоянно растут резцы. Животных лечили целекоксибом и индометацином в течение 28 дней. Их зубы внешне не отличались от здоровых, но когда исследователи начали удалять крысам резцы, они обнаружили, что их зубы ломаются чаще, чем обычно.

Химический анализ показал, что минерализация зубов была нарушена: эмаль содержала недостотачно кальция и фосфатов. Исследователи подтвердили, что эти изменения связаны с влиянием лекарств: они нарушили работу белков, отвечающих за построение эмали.

Результаты ученых еще предстоит проверить на людях. Если они подтвердятся, возможно, рекомендации по снижению жара у детей будут пересмотрены. Ранее антибиотик тетрациклин попал в список не рекомендованных для детей, потому что он вызывает изменение цвета зубов.

Дефекты зубной эмали встречаются примерно у 20% детей во всем мире, и стоматологи отмечают резкий рост числа детей, страдающих из-за гипоминерализация эмали. Исследования показали, что таким детям в будущем, возможно, придется заменять реставрации зубов в десять раз чаще, чем сегодняшним взрослым.