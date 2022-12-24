Иммунолог назвал редкий симптом гриппа

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU сообщил, что грипп изредка проявляется болями в животе без высокой температуры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, возникает общая слабость и резкое недомогание. Живот, по словам иммунолога, болит и крутит.

Крючков подчеркнул, что случаи с проявлениями через боли в животе редки, поэтому распознать грипп можно и по стандартным симптомам: повышению температуры, боли в мышцах, ознобу.