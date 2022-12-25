Сомнолог назвал способы быстро просыпаться по утрам

Каждый хочет быстро просыпаться по утрам, чтобы легко и бодро начинать день, но у некоторых возникают с этим проблемы, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Способы легко вставать после сна он назвал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Первое и очевидное правило, по словам врача, заключается в том, что нужно достаточное время спать ночью, чтобы легко вставать по утрам. "Если вы будете высыпаться до намеченного времени пробуждения, то подъем перестанет быть проблемой", - заверил он.

Еще одна важная вещь - привычка, отметил профессор, наш организм любит стабильность, в частности стабильный режим. "Если здоровый человек будет 2-3 недели подряд ложиться и вставать в одно и то же время, то он заметит: пробуждения стали легкими. А в некоторых случаях он вообще начнет самостоятельно просыпаться за 1-5 минут до будильника, хорошо выспавшись", - поделился Бузунов.

Осенью и зимой утренние пробуждения могут стать особенно выраженной проблемой. Причина в том, что в холодное время года темно по утрам, а в темноте активно происходит секреция гормона сна мелатонина. Многие замечали: летом вставать в разы легче. Это потому, что свет даже через закрытые веки воздействует на сетчатку, подавая сигнал к прекращению выработки мелатонина.

Таким образом, легче просыпаться зимой поможет свет. Существуют такие устройства, как светобудильники. К установленному времени подъема они постепенно увеличивают освещенность в спальне. Вставать с таким девайсом становится гораздо легче, сообщил врач.

Независимо от того, пользуется человек светобудильником или нет, после пробуждения также полезно включить дома яркий свет, убежден сомнолог. Это поможет быстрее сбросить остатки сонливости.

Врач посоветовал заводить на одно и то же время два будильника, которые лежат в разных концах спальни. "Пока вы будете их выключать - проснетесь", - пояснил он.

"Здоровому человеку, имеющему сложности с утренним подъемом, также будут полезны следующие рекомендации: небольшая физическая активность через 15 минут после подъема, завтрак, так как прием пищи - дневная функция, и он включает системы бодрствования, мотивация - если утром ждет что-то приятное, то просыпаться будет одно удовольствие, отказ от кофеина и алкоголя во второй половине дня - они делают сон более поверхностным и снижают восстановительные усилия сна", - заключил Бузунов.