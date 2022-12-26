Ученые назвали ягоды, которые улучшают здоровье глаз

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что ягода годжи предотвращает ухудшение зрения у стариков. Результаты работы были опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте ученых приняли участие 13 человек в возрасте 45-65 лет. На протяжении трех месяцев добровольцы употребляли в пищу около 30 грамм ягод. В начале и конце срока исследователи измерили плотность защитных пигментов глаз. Как оказалось, за время эксперимента этот показатель вырос.

Ученые также набрали еще группу из 14 испытуемых того же возраста, которые три месяца принимали лекарственные БАДы для улучшения здоровья глаз. У второй группы никаких изменений зафиксировано не было.

По словам исследователей, употребление ягод годжи способствует был повышению уровня лютеина и зеаксантина. Эти два пигмента отфильтровывают вредный синий свет, обеспечивают антиоксидантную защиту и помогают защитить глаза от последствий старения.