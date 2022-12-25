Иммунолог назвал средства для лечения ОРВИ и гриппа

Народные средства, которые могут быть эффективны при лечении гриппа и ОРВИ, в интервью ТАСС назвал специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он предупредил, что перед их применением необходимо проконсультироваться со специалистом, передает Day.Az.

"Первое, если ощутили озноб, попав под дождь и промокнув - это опустить ноги в горячую воду с горчицей", - пояснил специалист. При охлаждении стоп повышается проницаемость сосудов в носу и понижается уровень иммунитета в носоглотке, возрастает чувствительность к вирусам.

Иммунолог рассказал, что при заболевании свиным гриппом A (H1N1) человек начинает кашлять. В этом случае повысить кровоток в легких и снизить вероятность тяжелого воспаления помогут горчичники либо медицинские банки. Однако, назначать их может только лечащий врач, который также пропишет отхаркивающие препараты, предупредил специалист.

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