Врач-ортопед дал рекомендации, как избежать травм при гололеде

Врач травматолог-ортопед Юрий Коромыслов в разговоре с агентством "Прайм" посоветовал ходить прямо, со слегка согнутыми коленями и свободными руками чтобы избежать травмы при падении на льду, передает Day.Az.

Медик отметил, что падение в гололед является довольно распространенной причиной травм. По его словам, чтобы минимизировать риски падений, необходимо ходить прямо со свободными руками, слегка согнув колени.

Коромыслов отметил, что обувь на нескользкой подошве также поможет избежать опасных ситуаций. При необходимости он рекомендовал брать с собой лыжные палки, которые помогут удерживать равновесие.

Чтобы смягчить падение, по словам эксперта, необходимо прижать подбородок к груди и сгруппироваться, приземлиться на бок и напрячь мышцы. Коромыслов подчеркнул, ни в коем случае нельзя выставлять руки вперед. После падения, если нет ощущения острой боли, можно попытаться встать самостоятельно. При наличии боли лучше позвать на помощь.

Дома можно охладить ушибленное место и оставить его в покое, при необходимости принять обезболивающее, при резкой боли или отеке - обратиться в травмпункт.