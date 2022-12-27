Педиатр перечислила самые опасные детские игрушки

Врач-педиатр для детей и подростков Ольга Татаркина перечислила игрушки, которые не стоит покупать детям, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По словам эксперта, прежде всего, они должны соответствовать возрасту. Например, не стоит давать малышу до года сложный конструктор с мелкими деталями, поскольку он не принесет никакой пользы. Ребенку также не нужны хрупкие игрушки, которые могут легко сломаться и травмировать его; с осторожностью нужно обращаться с конструктором из магнитов (неокуб), который крайне опасен для жизни и здоровья детей.

Она подчеркнула, что если ребенок проглотит несколько мелких магнитов, удалить их можно будет только операционным путем. Все дело в том, что они притягиваются друг к другу, вызывая прободение стенок кишечника и/или желудка.

"Не лучший подарок для ребенка любого возраста - оружие. Пневматические пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы с острыми наконечниками, луки, шашки, сабли, кинжалы достаточно травмоопасны и в детских руках могут стать причиной нанесения серьезного вреда здоровью как себе, так и окружающим.

Также опасны игрушки с пропеллерами. При их запуске ребенок может получить травму лица или глаз пропеллером, а внезапно прервавшийся полет может спровоцировать падение "авиатехники" на голову малышу. Помимо того, не стоит покупать гидрогелевые шарики, которые нередко становятся инородными телами наружных слуховых проходов, преддверия носа, желудка, кишечника и дыхательных путей. Причем их способность увеличиваться в размерах при попадании во влажную среду создает немалые трудности для их извлечения.

Если вы не хотите нанести вред психике своего чада, не дарите кукол-монстров. Немалую опасность таят в себе и музыкальные инструменты. При покупке дудочек, свистелок, пищалок надо обращать внимание на допустимый порог громкости в 65 децибелов, иначе может пострадать слух ребенка.

Кроме этого, стоит избегать изобилия ярких, мигающих, светящихся, издающих разные звуки игрушек. Избыток стимуляции органов чувств может приводить к задержке речевого развития и нарушению психического здоровья ребенка", - предупредила специалист.