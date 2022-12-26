Названы опасные последствия гриппа

Грипп может вызвать опасные осложнения. Об этом "Вечерней Москве" сообщила терапевт Надежда Чернышова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как предупредила врач, при гриппе может начаться воспаление сердечной мышцы. Такое заболевание будет проявляться слабостью и учащенным сердцебиением.

"Иногда симптомы сглажены, и человек просто никак не почувствует себя нездоровым. Чем раньше осложнение будет обнаружено, тем быстрее с этим что-то можно сделать. Последствия миокардита могут остаться с человеком на всю жизнь либо как нарушение сердечного ритма, либо как сердечная недостаточность", - отметила Чернышова.

Как добавила врач, после гриппа может развиться менингит. Если форма болезни будет бактериальной, есть риск летального исхода. По словам специалиста, еще одним частым осложнением является пневмония, которая может привести к нарушению дыхания.

"Я всегда рекомендую делать прививки. Даже если привитый человек заболеет гриппом, он, скорее всего, не погибнет от тяжелых осложнений, и течение заболевания будет легче", - заключила Чернышова.