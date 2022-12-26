Создан новый вид диагностики для выявления инфекций

Американские ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета и других исследовательских центров США создали новый вид диагностических тестов для выявления инфекций. Эта разработка позволит сократить употребление антибиотиков во всем мире. Результаты работы описаны в журнале Cell Reports Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам экспертов, в развивающихся странах большинство назначений антибиотиков бессмысленны: от 70 до 80 процентов из них выписывались при вирусных инфекциях, на которые лекарства не воздействуют. Кроме того, такие предписания оказываются вредными, поскольку чрезмерное использование антибиотиков повышает устойчивость бактерий к ним. Новый тест позволит врачам по всему миру быстро и точно различать бактериальные и вирусные инфекции, тем самым сокращая злоупотребление антибиотиками.

В основу диагностической системы легли данные об экспрессии генов из 35 стран. Они включали в себя 4754 пробы, взятые у людей разного возраста, пола и расы с различными инфекциями. Затем авторы применили машинное обучение, что показало, что половина образцов содержит восемь генов, которые по-разному экспрессируются при бактериальных и вирусных инфекциях. Тест был проверен на оставшихся данных и более чем 300 новых образцах, собранных из Непала и Лаоса.

Специалисты обнаружили, что эти восемь генов могут отличать внутриклеточные и внеклеточные бактериальные инфекции от вирусных с высокой точностью, достигая 90-процентной чувствительности и такой же специфичности. Это первый диагностический тест, который соответствует и даже превосходит стандарты, составленные Всемирной организацией здравоохранения и Фондом инновационных новых методов диагностики.