Штамм омикрон оказался уязвим для действия экстракта одуванчика

Европейские биохимики обнаружили, что экстракт обычного одуванчика способен подавлять размножение коронавируса в культурах клеток, причем он действует на штамм омикрон сильнее, чем на предыдущие вариации SARS-CoV-2. Результаты опытов исследователей опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы показали в опытах на культурах клеток человека, особенно уязвимых для заражения коронавирусом, что даже небольшие количества экстракта одуванчика способны более чем на 60-80% подавлять процесс размножения SARS-COV-2. Это было в особенности характерно для культур, зараженных штаммом омикрон, что говорит не о росте стойкости вируса, а о снижении его способности противостоять растительным экстрактам", - пишут исследователи.

С начала вспышки коронавируса биологи и медики изучают, как на него действуют уже существующие противовирусные препараты, другие лекарства и различные биологически активные вещества. Эти опыты показали, что некоторые лекарства, созданные для борьбы с гепатитом С и лихорадкой Эбола, способны замедлить размножение SARS-CoV-2.

Часть из них сейчас применяется в медицинской практике для лечения COVID-19, однако ученые продолжают поиски других средств, способных замедлить размножение вируса, в том числе среди различных соединений, уже существующих в природе. Например, за последние два года ученые выяснили, что вещества, присутствующие в экстрактах черного чая, змеиного яда и полыни, могут подавлять размножение SARS-CoV-2.