Врач рассказала о риске заразиться гриппом через глаза

Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании "Доктор рядом" Юлия Фокина сообщила газете "Известия" о риске заразиться гриппом через глаза, передает Day.Az.

"Заражение происходит при попадании капель слюны при чихании больного гриппом человека или касании слизистой глаз руками после прикосновения поверхности, на которой были частицы гриппа", - отметила специалист.

По ее словам, риск заразиться именно таким способом различается в зависимости от штамма вируса гриппа. При этом, как сообщила Фокина, инфицирование через глаза происходит гораздо реже, чем воздушно-капельным путем.

Врач добавила, что в качестве профилактики следует соблюдать правила гигиены и не контактировать с людьми, у которых наблюдаются признаки инфекции.