Психиатр назвал требующие срочного обращения к врачу симптомы

Некоторые симптомы могут свидетельствовать о психиатрических расстройствах и требуют обязательного обращения к врачу. Об этом во вторник, 27 декабря, заявила главный врач психиатрической клиники "Госпитальная" Марчел Додица, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Так, за помощью следует обратиться при резком изменении поведения и общего эмоционального фона, например, при появлении вспышек раздражительности и повышенной тревоге. По словам врача, особо внимание следует обратить, если эти эмоциональные изменения сочетаются с нарушениями сна и аппетита, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Ощущение бессилия и хандра также являются поводом для беспокойства, добавил Додица.

"Ощущением бессилия, истощения телесных и душевных ресурсов, навязчивыми мыслями о бессмысленности жизни вообще и вашей в частности необходимо поделиться с психиатром, во избежание следующего тревожного звонка - суицидальных мыслей. Если вы услышали о суицидальных намерениях от вашего близкого человека, относитесь к этому признанию серьезно, даже если оно сказано в шутку, и убедитесь, что этот человек получит врачебную помощь", - рассказал эксперт.

Также, по словам врача, о проблемах могут свидетельствовать панические атаки и постоянная тревога. Кроме того, срочно обратиться к врачу необходимо при возникновении галлюцинаций. Как отметил Додица, обычно такой симптом замечает не сам пациент, а его родные, поскольку пациент может не осознавать, что его реальность чем-то отличается от объективной.