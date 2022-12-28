Медики поняли, зачем младенцы беспричинно пинаются и шевелятся

Новое исследование ученых из Токийского университета показывает, что спонтанные, случайные движения младенцев помогают в развитии сенсомоторной системы, которая контролирует мышцы, их движение и координацию. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время имеются ограниченные знания о том, как новорожденные и младенцы учатся двигаться. Чтобы закрыть пробел в этой области, ученые произвели детальный захват движений 12 новорожденных и 10 младенцев, а затем сравнили его с компьютерной моделью движения опорно-двигательного аппарата человека, что позволило исследователям проанализировать взаимодействие между мышцами детей.

"Объединив скелетно-мышечную модель и нейрофизиологический метод, мы обнаружили, что спонтанные движения, которые, кажется, не имеют явной задачи или цели, способствуют скоординированному сенсомоторному развитию", - отметили ученые.

Исследователи обнаружили паттерны мышечного взаимодействия, развивающиеся на основе случайного исследовательского поведения младенцев. По словам специалистов, позже такие случайные движения становятся основой для целенаправленных движений.

"Лучшее понимание того, как развивается наша сенсомоторная система, способно помочь нам понять происхождение движений человека, а также будет полезно в более ранней диагностике нарушений развития", - заключили специалисты.