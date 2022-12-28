Врач предупредила об опасности неспелой хурмы

Недозревшие плоды могут быть опасны для здоровья маленьких детей и людей, испытывающих сложности с глотанием пищи, сообщила врач- диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хурма - кладезь витамина С, железа и йода, но несозревшие плоды содержат слишком много танинов - дубильных веществ, которые создают вяжущее ощущение во рту. Для здорового человека это не представляет никакой опасности, но вот детям до трех лет такую хурму лучше не давать.

"Людям, которые страдают нарушением глотания, которые не могут эффективно пережевывать пищу, например, из-за заболевания зубов, нужно быть осторожными при употреблении вяжущей хурмы. При нарушении перистальтики пищевода, хурма может вызывать чувство кома или ощущение, что пищу невозможно проглотить. Таким пациентам лучше ограничивать употребление хурмы", - предупредила врач.

Чтобы снизить неприятные ощущения, можно заморозить или облить фрукт кипятком. Избавиться от вяжущего ощущения после употребления хурмы можно с помощью полоскания рта теплой водой.