Названы способствующие «успешному» старению факторы
Ученые из университета Торонто выявили привычки, которые становятся факторами "успешного" старения даже при наличии хронических заболеваний. Соответствующее исследование, участие в котором приняли более семи тысяч человек, опубликовано в International Journal of Environmental Research and Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследователи оценили физическое благополучие участников (способность ходить и ухаживать за собой без посторонней помощи), их психологическое и эмоциональное состояние, социальное положение и общий уровень здоровья. Также были учтены возраст, пол, уровень образования, образ жизни, диагностированные заболевания и финансовое благосостояние.
В результате выяснилось, что принадлежность к женскому полу, более высокий доход, наличие супруга, отсутствие ожирения и привычки курить, а также приверженность интенсивным нагрузкам связаны с более высокими шансами "оптимального" старения.
При этом активная ходьба и легкие и умеренные нагрузки не снижали рисков, связанных со старением.
Авторы исследования предположили, что успешное старение может быть достигнуто при помощи определенных привычек образа жизни.
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