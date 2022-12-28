Перечислены последствия удаленной работы

Японские специалисты из Университета Цукубы перечислили последствия удаленной работы для здоровья. Выводы исследования опубликованы в журнале Transportation Research Interdisciplinary Perspectives (TRIP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В процессе исследования были изучены данные онлайн-опросов 4500 респондентов, полученные в период с апреля по май 2020 года. Все участники работали из дома не менее четырех часов в день. Специалистов интересовало воздействие такого режима работы на физическую активность (ФА).

Оказалось, что участники, продолжавшие ездить на общественном или личном транспорте на работу, имели самые высокие показатели ФА. У группы, работающей на дому, эти показатели резко снизились после корректировки, которая исключала деловые поездки. Даже с учетом того, что поездка на общественном транспорте или автомобиле требует меньше энергии, чем езда на велосипеде или ходьба, это все равно составляет важную часть ежедневной активности.

Особенно выраженная корреляция наблюдалась у молодых людей в возрасте 18-29 лет, которые перешли на работу из дома во время пандемии и после этого не вернулись в офис, а также у женщин. Их ежедневная активность упала практически до нуля. При этом их коллеги, которые уже работали удаленно до пандемии, немного увеличили свою ежедневную ФА. Большая часть опрашиваемых (80 процентов) согласилась с тем, что снижение их активности является негативным фактором перехода на удаленную работу.

Авторы добавили, что уровень регулярной ФА способны уменьшить симптомы депрессии, тревоги и стресса. Осознавая сохранение тенденции к дистанционной работе, тем более среди молодых людей, ученые подчеркивают важность сохранения ежедневной нагрузки с помощью физических упражнений и использования активных транспортных средств для поездок во внерабочее время.