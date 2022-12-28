Дерматит повышает вероятность переломов

Медики из Университета Сунгюнкван в Южной Корее установили, что атопический дерматит у детей связан с повышенным риском переломов. Исследование было опубликовано в журнале Allergy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атопический дерматит - это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в раннем детском возрасте, может продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте. Не является заразным. Аллергия проявляется на безвредные вещества окружающей среды из-за склонности организма к гипертрофированному иммунному ответу.

Ученые использовали данные Национальной службы медицинского страхования в Южной Корее, чтобы изучить взаимосвязь между диагнозом атопического дерматита и переломами. Анализ включал данные о 1,78 млн младенцев, родившихся в период с 2009 по 2015 год, с последующим наблюдением до 2019 года.

Исследователи обнаружили, что у детей с дерматитом вероятность переломов была на 14% выше, чем у контрольной группы без дерматита. При этом риск переломов увеличивался с увеличением тяжести заболевания. В будущих исследованиях ученые надеются установить причины такой взаимосвязи.