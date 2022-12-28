Врач назвал оптимальную температуру воздуха в квартире

Оптимальная температура воздуха в квартире не должна превышать 20 градусов тепла. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы живем при повышенной температуре, это понятно. По нормам плюс 18 градусов должно быть днем, плюс 13-14 - ночью. Это то, что положено", - сообщил медик.

Телеведущий также рассказал, что не так давно был в тайге. И хотя на улице температура была около минус 42 градусов, холоднее всего было в доме, где "держался небольшой плюс". Мясников рассказал, что на себе почувствовал воздействие температуры "около нуля" и понял, почему именно при такой погоде случаются обморожения. Но спать при плюс 13 безопасно, заверил он.