Врач объяснил, как избавиться от «новогодних» отеков

Праздничные застолья могут привести к отечности, которую медики называют "новогодней".

О том, как избавиться от такого последствия застолья, рассказала терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Причиной избыточной отечности является задержка межклеточной жидкости на фоне избыточного количества поступающей в организм соли или продуктов обмена этанола", - объяснила Тимощенко и дала несколько советов, как вывести организм из такого состояния.

Избыточное накопление жидкости в межклеточном пространстве, по словам специалиста, может сочетаться с обезвоживанием, поэтому в первую очередь необходимо наладить питьевой режим, пить простую негазированную воду. Также важно понемногу добавлять в рацион свежие овощи и фрукты.

Избавиться от отечности помогут продукты, в которых содержится много калия: орехи, изюм, курага, чернослив, фасоль, горох, нут и ягоды. Для большего эффекта необходимо добавить физическую активность. Также в борьбе с отечностью помогут массаж и контрастный душ.