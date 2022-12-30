Врач объяснил, как живая елка влияет на ментальное здоровье
Покупка живой елки может положительно сказаться на здоровье. Об этом "Вечерней Москве" сообщил психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам врача, живые елки в доме могут так же влиять на человека, как и на прогулках в лесу. Как добавил психиатр, эфирные масла, содержащиеся в этих деревьях, помогают стабилизировать психологическое состояние.
"Воздействие этих масел дома может снимать стресс, усталость, раздражительность после тяжелого дня", - объяснил Вилков.
Как отметил врач, если человек с детства привык к живым елкам в доме на Новый год, лучше не покупать искусственный атрибут праздника. Это связано с тем, что настоящее дерево будет ассоциироваться с приятными воспоминаниями, поэтому также поможет снизить стресс.
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