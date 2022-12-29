Медики составили рейтинг факторов риска болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что ведущие контролируемые факторы риска болезни Альцгеймера в США за последнее десятилетие сменились с курения и депрессии на ожирение и гиподинамию. Исследование опубликовано в JAMA Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для анализа использовались данные почти 379 тыс. человек. Наиболее распространенным фактором риска в США, Австралии и Латинской Америке оказалось ожирение в среднем возрасте. За ним шли отсутствие физической активности и низкий уровень образования. Ученые предполагают, что ожирение может нарушать кровоснабжение мозга или приводить к хроническому воспалению в головном мозге, вызывая тем самым деградацию белого вещества и ухудшение нейронных связей.

При этом еще в 2011 году наиболее значимым фактором риска болезни Альцгеймера была низкая физическая активность, за которой следовали депрессия и курение. Кроме того, благодаря последним исследованиям потеря слуха была добавлена ​​в список факторов риска, хотя ранее ее не учитывали в оценках.

Случаи болезни Альцгеймера, связанные как минимум с одним из восьми модифицируемых факторов риска, чаще встречались среди мужчин, чем среди женщин.

Имелись отличия в зависимости от культуры и происхождения: в Китае и Европе двумя ведущими факторами риска стали низкий уровень образования и низкая физическая активность. Ожирение не вошло даже в первую тройку.