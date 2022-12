Найден организм, который питается вирусами

Ученые из Университета Небраски в Линкольне обнаружили, что вирусные частицы являются источником не только инфекции, но и питания для некоторых организмов. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вид Halteria - населяющая пресноводные водоемы по всему миру микроскопическая инфузория - поедает огромное количество инфекционных хлоровирусов, которые разделяют их водную среду обитания.

Лабораторные эксперименты команды показали, что диета, состоящая только из вирусов, стимулировала физиологический рост и рост популяции инфузории. Обычно хлоровирусы заражают микроскопические зеленые водоросли - они разрывают своих одноклеточных хозяев, выплескивая углерод и другие жизнеобеспечивающие элементы в открытую воду. Затем этот углерод всасывается другими микроорганизмами.

Ученые собрали образцы воды из ближайшего пруда. В них они добавили хлоровирусы. Спустя 24 часа команда заметила, что Halteria относился к вирусу не столько как к угрозе, сколько как к закуске.

"Количество хлоровирусов резко упало в 100 раз всего за два дня. Популяция Halteria выросла в среднем примерно в 15 раз за тот же промежуток времени. Между тем, халтерия, лишенная хлоровируса, вообще не росла", - отметили ученые.

По словам исследователей, инфузории в небольшом пруду могут съесть 10 триллионов вирусов в день, это полностью меняет концепцию круговорота углерода в природе.