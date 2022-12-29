Продукты на 50% снижающие риск переломов

Ученые из Университета Эдит Коуэн выяснили, что прием 100 мкг витамина К1 снижает риск переломов у пожилых женщин. Исследование опубликовано в журнале Food & Function, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы изучили взаимосвязь между госпитализациями, связанными с переломами, и потреблением витамина К1 у почти 1400 пожилых жительниц Австралии за 14,5-летний период. Они обнаружили, что женщины, которые потребляли более 100 мкг витамина К1, имели на 31% меньший риск получить перелом по сравнению с теми участницами, которые употребляли 60 мкг в день. У тех, кто потреблял еще больше витамина К1, риск госпитализации снизился почти вдвое, на 49%.

Эта взимосвязь наблюдалась у женщин с любым ИМТ, количеством потребляемого кальция и уровнем витамина D.

Витамин К1, также известный как филлохинон, представляет собой тип витамина К, который содержится в зеленых овощах (брокколи, шпинате), а также во фруктах - черносливе, киви и авокадо. 100 мкг витамина К1 можно получить, съев примерно 125 г темных листовых овощей. Ранние исследования витамина К1 выявили его критическую роль в работе белка остеокальцина, который, как считается, повышает прочность костей.

Переломы костей могут оказать существенное влияние на жизнь человека, особенно в пожилом возрасте, когда переломы шейки бедра могут привести к инвалидности, снижению самостоятельности и повышенному риску смерти.